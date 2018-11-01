Как российские санкции против Украины отразятся на обеих странах?

С 2014 года Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний.

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", - говорится в постановлении.

Среди персоналий, попавших в санкционные списки значатся бывшие премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, глава МВД Арсений Аваков и другие бывшие и действующие политики и предприниматели.

Несмотря на то, что украинского президента Петро Порошенко в списке нет, под санкции попал его старший сын Алексей. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что "традиционно президенты не включаются в санкционные списки".

Санкции также введены в отношении некоторых крупных украинских бизнесменов, например, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и миллиардера Виктора Пинчука и их компаний. При этом Игоря Коломойского, известного своей антироссийской позицией, в списке нет.

Среди компаний, попавших под санкции, можно отметить крупнейшего украинского агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", производителя железной руды Ferrexpo, частную газодобывающую компанию Burisma.

Как санкции могут отразиться на двух странах?

Национальный банк Украины заявил, что российские санкции не окажут особого влияния на банковскую систему и макроэкономическую стабильность страны. Это подтверждают и некоторые эксперты.

"Под санкции попали те компании, чьи интересы на территории России никак не представлены, - считает бизнес эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Соотвественно, экономического эффекта ожидать не следует".

К примеру, "специальные экономические меры" никак не отразились на договоре о транспортировке российского газа в Европу и других стратегически важных областях.

"У нас (с Украиной) есть достаточно серьезные связи в совершенно неожиданных областях, - объясняет Мовчан. - Например, титан добывается на Украине и поставляется СНПО - одному из его основных производителей. Производство титана важно для всего мира, но оно никак не затронуто санкциями".

Несмотря на односторонний выход Украины из зоны свободной торговли после референдума 2014 года о статусе Крыма и начала военных действий на Донбассе, Россия стала самым крупным торговым партнером страны в 2017 году.

Тем временем, российская таможня оценила совокупный товарооборот между двумя странами в 12,8 миллиардов долларов, поставив Украину на 14-е место во внешнеторговом балансе России.

По мнению Мовчана, политических последствий также ожидать не следует, поскольку санкции - "ответная мера дипломатического паритета". "Здесь можно много рассуждать о тонкостях – например, Порошенко не попал под санкции, а Юлия Тимошенко попала. Говорить о том, видит Москва Тимошенко, как потенциального нового президента или нет – абсолютная спекуляция".

Как на санкции отреагировала Украина?

В целом Украинские политики, попавшие в список заявили, что российские санкции их не волнуют.

К примеру, Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что санкции ее не пугают, поскольку у нее "нет и быть не может" бизнеса "ни тут, ни там".

Кремль включив мене до санкційних списків. Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові... Publiée par Юлія Тимошенко sur Jeudi 1 novembre 2018

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Кобалев заявил, что он не готов комментировать случившееся. "Активов там (в России) не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь", - пошутил он.