Последний в году старт "Союза" прошёл успешно

Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области и позволила вывести на расчётные орбиты 28 спутников. Об успешном выполнении программы сообщили в компании-операторе коммерческих полётов «Главкосмос». На околоземную орбиту доставлены российские спутники системы зондирования Земли «Канопус-В», а также более 20 иностранных малых аппаратов.

Это последний из 17 пусков, которые Россия осуществила в этом году. Один из стартов был аварийным: в октябре при взлёте взорвалась ракета, которая должна была вывести на орбиту корабль с экипажем МКС. Космонавты выжили благодаря спасательной системе.

Ещё одним серьёзным инцидентом стало обнаружение отверстия в корпусе корабля «Союз», пристыкованного к МКС, — это привело к утечке воздуха. В Роскосмосе полагают, что дыру кто-то просверлил, и не исключают саботажа. Ведётся расследование, материалы для которого космонавты собирали в открытом космосе, вскрыв обшивку своего корабля.