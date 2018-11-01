Винченцо Яквинта может "сесть" на два года

Футболист Винченцо Яквинта приговорен к двум годам тюремного заключения в рамках крупнейшего судебного разбирательства в северной Италии против калабрийской мафии "Ндрангета". Прокурор требовал посадить бывшего игрока «Ювентуса» и «Удинезе» на шесть лет за связи с "Ндрагетой" и хранение оружия, но мафиозные связи спортсмены доказаны не были и он отделался минимальным сроком.

Между тем, отец бывшего футболиста, Джузеппе Яквинта, обвиняемый в связях с калабрийской мафией, приговорен к 19 годам лишения свободы. "Безобразие! Балаган!" - с такими выкриками отец и сын покинули зал заседания суда в Реджо-нель-Эмилии, где был оглашён приговор.

Всего по делу в связях с "Ндрагетой" проходят более 140 обвиняемых. Первый приговор был оглашён две недели назад спустя три года после ареста 160 человек в итальянских регионах Эмилия-Романья, Ломбардия, Пьемонт, Венето, Калабрия и Сицилия.

О каком оружии идёт речь

Яквинта был признан виновным в хранении револьвера Smith&Wesson 357 Magnum и "Браунинга" Kalt-tec калибра 7,65 и 126 патронов к ним. На оружие, которое Яквинта требовалось "для личной защиты", у футболиста была лицензия. Однако незадолго до перехода "Удинезе" в "Ювентус", летом 2012 года, Яквинта передал оружие отцу, не задекларировав этот факт в полиции, как того требует закон.

Я даже не знаю, что такое "Ндрангета"!

Возмущение по поводу процесса и приговора не ограничилось выкриками в зале суда. Бывший игрок "Ювентуса" и чемпион мира 2006 года в составе итальянской сборной продолжил комментировать происходящее уже за пределами суда: "Название "Ндрангета" - в нашей семье, мы даже не знаем, что это такое! - заявил Яквинта журналистам, - это невообразимо, мы продолжим борьбу, они разрушили мою жизнь ни с того, ни с сего! Мы калабрийцы и годимся этим! Я выиграл Кубок мира. Нас не в чем обвинить, и с "Ндрангетой" мы не имеем ничего общего."

Попадёт ли Яквинта за решётку?

Вопрос остаётся открытым, поскольку, согласно итальянским законам, обвиняемый имеет право на апелляцию во судебных инстанциях всех уровней, вплоть до верховного суда. Ввиду незначительности обвинения в хранении оружия, на время разбирательства Яквинта, вероятнее всего, останется на свободе.

Отец Яквинты, чья связь с мафиозными структурами представляется доказанной, останется под стражей и будет, по меньше мере, помещён под домашний арест.