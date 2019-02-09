На Новой Земле ЧС из-за нашествия белых медведей

Из-за нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают в правительстве муниципальной администрации, дикие звери массово гуляют в опасной близости от населённых пунктов.

Особенно сложная ситуация в посёлке Белушья Губа, где насчитали 52 белых медведей. По словам чиновников, были и жалобы на агрессивное поведение животных: они нападают на людей и проникают в жилые и служебные помещения. «Люди напуганы, боятся выходить на улицы», — говорится в официальном сообщении. В администрации отмечают, что получили от жителей, работников школ и детских садов множество заявлений с требованием обеспечить безопасность.

По официальным данным, для защиты людей уже устанавливают дополнительные заграждения в детских садах, приняты меры для безопасной перевозки детей, а также военнослужащих и работников предприятий. Однако медведей это не отпугивает. Они привыкли даже к светошумовым сигналам и автомобилям, а некоторые особи нападают на автотранспорт.

Для оценки ситуации из Архангельска обещают направить на Новую Землю оперативную группу специалистов. Росприроднадзор, в то же время, отказывается выдавать разрешение на отстрел медведей.