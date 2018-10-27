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США: стрельба у синагоги в Питтсбурге

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США: стрельба у синагоги в Питтсбурге

США: стрельба у синагоги в Питтсбурге
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По меньшей восемь человек стали жертвами стрельбы в синагоге американского города Питтсбург (штат Пенсильвания). Еще несколько человек пострадали. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший получил ранения и был задержан.

Местные СМИ сообщили, что мужчина, устроивший стрельбу в синагоге, выкрикивал антисемитские лозунги перед тем, как открыть огонь.

Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию в Питтсбурге. Об этом глава государства написал в своем "Твиттере". "Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Стражи порядка находятся на месте событий. Люди в районе Скуирел-хилл должны оставаться в своих домах. Похоже, что речь идет о нескольких погибших, опасайтесь стрелка", - написал Трамп.