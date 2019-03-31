В авиакатастрофе в Германии погибла совладелица S7 Group Наталья Филёва

В результате авиакатастрофы в Германии погибла совладелица ЗАО "Группа компаний S7" Наталья Филёва. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Частный самолет вылетел из французских Канн и разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гибель троих человек в результате авиакатастрофы подтвердила полиция ФРГ. Вместе с Натальей Филевой, по данным "РИА Новости", разбился ее отец.

Наталья Филёва - жена нынешнего гендиректора и основателя S7 Group Владислава Филева. В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала "Форбс" с состоянием 600 млн долларов (172-е место в общем рейтинге богатейших российских бизнесменов).