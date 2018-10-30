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Суд Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней

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Суд Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней

Суд Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней
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REUTERS/Maxim Shemetov
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Конституционный суд Ингушетии признал закон об установлении границы с Чечней не соответствующим конституции региона, посчитав, что вопрос о границе должен утверждаться на референдуме.

"Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия", - сообщается в решении суда на официальном сайте.

В конце сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор о закреплении административной границы между регионами, обменявшись частями территории. 4 октября его утвердил ингушский парламент.

Подписание договора, который должен был закрепить границу, определенную в 1991 году после распада Чечено-Ингушской АССР, вызвало многотысячные протесты в Ингушетии.