Суд Ингушетии признал неконституционным договор о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии признал закон об установлении границы с Чечней не соответствующим конституции региона, посчитав, что вопрос о границе должен утверждаться на референдуме.
"Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия", - сообщается в решении суда на официальном сайте.
В конце сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор о закреплении административной границы между регионами, обменявшись частями территории. 4 октября его утвердил ингушский парламент.