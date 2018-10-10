«Протестная» граница между Ингушетией и Чечнёй

Вот уже две недели на улицах Магаса многолюдно. Столица Ингушетии обычно не может похвастаться проходимостью – крошечный город застроен недавно, весь его центр – это административные здания.

В Ингушетии больше двух недель продолжаются митинги недовольных соглашением об установлении границ с соседней республикой – Чечней. Власти утверждают, что передел земель прошел честно, ничьи интересы не задеты, однако общественность с этим не согласна. В чем же дело?

Около них сейчас и собираются люди – они обвиняют власти республики в слабости перед Чечней. Виной тому – недавно подписанное соглашение об установлении границ между республиками.

Проблемная карта

Вопрос границы между Чечней и Ингушетией не решен с 90-х годов. Тогда, при распаде Советского Союза, и карт исчезла Чечено-Ингушская АССР. В 1993 году главы уже отдельных территориальных образований Руслан Аушев (Ингушетия) и Джохар Дудаев (Чечня) подписали документ о распределении земель, но вскоре началась первая чеченская война, которая спутала географические карты.

До 26 сентября 2018 года в некоторых районах граница была проведена условно, что вызывало споры между Чечней и Ингушетией. Документы, подписанные Дудаевым, были признаны недействительными. Все посылы к ним Рамзан Кадыров отвергал, утверждая, что раз режим Дудаева признан в России преступным, значит, нелегитимны и все подписанные им соглашения.

Кадыров долгие годы продавливал вопрос о четком распределении территорий, создавал комиссии и советы по этому вопросу. Евкуров же старался не поднимать скользкую и болезненную для республики тему. Тем не менее договор о границах все же был подписан – явно не без отмашки Кремля.

Республика все меньше

Пограничный вопрос совершенно не тревожит Чечню – тут в последние несколько недель активно обсуждали разве что бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Ингушетию же принятое Кадыровым и Евкуровым решение взбудоражило не на шутку – и этому есть рациональное объяснение.

Ингушетия – самая маленькая республика в составе Российской Федерации. В 90-е годы в ходе осетино-ингушского конфликта она потеряла значительную часть земель, из-за которой до сих пор ведутся споры с Северной Осетией. Этот конфликт до сих пор относится к числу непотушенных (коих на Северном Кавказе немало). И вот у Ингушетии снова забирают территорию. Люди более 20 лет не могут смириться с потерей части Пригородного района, и новый земельный передел они никак не могли воспринять спокойно.

Несмотря на заверение властей, с каждым днем становится все яснее, что Ингушетия от соглашения с Чечней осталась в убытке. Изначально сообщалось об абсолютно равноценном обмене землей – якобы Ингушетия отказалась от 1290 гектаров земли, в обмен получив столько же от Чечни. Сейчас соглашение активно изучают специалисты, которые уже натыкаются на расхождение между словами властей и реальной картиной. По некоторым оценкам, Ингушетия отдала Чечне в 25 раз больше территорий, чем получила взамен.

Представители ингушской общественности также уверены – Чечне отошли не только ненаселенные пахотные земли, но и несколько нефтяных скважин.

В чем угроза?

Протестная активность в Ингушетии направлена непосредственно против главы республики Юнус-Бека Евкурова. Его обвиняют в предательстве национальных интересов и в слабости перед Рамзаном Кадыровым. В Ингушетии давно ходят слухи, что Кадыров хочет отхватить себе побольше ингушских земель, чтобы не просто расширить свои владения, но и заполучить дополнительные источники нефти.

Некоторые и вовсе обвиняют Евкурова в сговоре с Кадыровым. Мол, решение о передаче земель было принято еще до того, как подписали соответствующий договор. В пользу этой теории говорит тот факт, что незадолго до роковой встречи глав регионов Чечня начала строить некую дорогу на ингушской территории, а также переносить дальше один из въездных республиканских КПП.

Митинги в Ингушетии не затухают. Напротив, общественность становится все активнее – ведь против соглашения о границах выступают не только простые люди, но и депутаты, часть и которых была против передачи земель. Протестная активность усилила и оппозицию – митинги стали прекрасной площадкой для выступлений анти-евкуровских активистов, коих в республике немало.

Ситуация в регионе близка к критической, и решить ее своими силами глава Ингушетии уже не может. Рамзан Кадыров точно не вернет подаренные ему земли, если его, конечно, не попросит об этом лично Владимир Путин.

Москве ни к чему очередная точка кипения на Северном Кавказе. И раз земли ингушам вернуть невозможно, не исключено, что федеральный центр принесет народу жертву в качестве самого Евкурова.