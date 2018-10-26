Рождённые без рук

Шестилетняя Шарлота из французского департамента Морбиан в Бретани родилась без левой кисти, и никто не может сказать, почему. Этот случай не уникален. С 2007 по 2017 во Франции зарегистрированы 13 похожих отклонений: у детей без явных генетических патологий при рождении частично или полностью отсутствовала одна из конечностей.

Необычайно высокая доля отклонений в развитии зародышей выявлена в трёх департаментах Франции, все случаи зарегистрированы в сельской местности. При недостатке информации это порождает слухи о возможном негативном влиянии на беременность пестицидов. Эпидемиолог Эммануэль Амар бьёт тревогу. Она руководит организацией, которая собирает информацию о врождённых пороках, и обвиняет власти в стремлении скрыть масштабы проблемы. Амар призывает провести полноценное и максимально открытое расследование:

«Мы не знаем, что это было за воздействие на организм. Это связано с едой? С водой? С воздухом? Мы не знаем. Мы подозреваем, что это что-то из окружения матери, что оказало достаточно сильное влияние, чтобы помешать формированию руки».

Амар говорит, что ведёт борьбу за расследование подозрительных пороков уже семь лет. Недавно она была уволена, а министр здравоохранения Аньез Бузин объявила о создании новой группы для изучения обнаруженных отклонений. Главу минздрава поддержал министр экологии Франсуа де Рюжи. Он написал в Твиттере, что нельзя списывать рождение детей без рук на случайность.

Некоторые экологи, впрочем, относятся к новому расследованию с недоверием. К их числу относится и евродепутат Мишель Ривази: «Воспользуется ли эта команда знаниями и наработками Эммануэль Амар, если её удалят и она не вернётся к работе? У меня нет гарантий, что нас ознакомят с результатами исследований».

В минздраве обещают не прекращать финансирование реестров врождённых пороков. Впрочем, эти базы учитывают лишь пятую часть новорожденных, общая же картина остаётся предметом для спекуляций.

Корреспондент Euronews Аннелиз Фантино передаёт из Лиона: «Эммануэль Амар не исключает, что обжалует своё увольнение, сославшись на закон, который защищает разоблачителей во Франции. Общеевропейская директива о соответствующей защите находится на стадии обсуждения и может не дойти до решающего голосования в Европарламенте до европейских выборов в мае».