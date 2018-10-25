"Голден Стэйт" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 144:122 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
"Голден Стэйт" одержал победу над "Вашингтоном"
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"Голден Стэйт" одержал победу над "Вашингтоном"
Форвард хозяев Кевин Дюрант набрал 30 очков. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, записавший на свой счет 51 очко. Десятый раз в карьере Карри отметился 10 или более трехочковыми бросками за игру, что является рекордом НБА.
"Голден Стэйт" вышел на третье место в Западной конференции. В активе команды четыре победы и одно поражение. "Вашингтон", в активе которого одна победа и три поражения, занимает 13-е место на Востоке. В ночь на субботу "Голден Стэйт" на выезде сыграет с "Нью-Йорком". Тогда же "Вашингтон" в гостях встретится с "Сакраменто".