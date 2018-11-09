"Милуоки Бакс" прервал восьмематчевую победную серию действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз", разгромно в гостях обыграв калифорнийцев со счетом 134:111.
Разгромное поражение "Голден Стэйт"
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Разгромное поражение "Голден Стэйт"
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Милуоки" Эрик Бледсо, в его активе 26 очков, четыре подбора, шесть передач и один перехват. Форвард гостей Яннис Адетокунбо набрал 24 очка, а защитник Малкольм Брогдон 20. У "Голден Стэйт" больше всех очков - 24 - набрал защитник Клэй Томпсон, Кевин Дюрант - 17.
"Голден Стэйт" потерпел второе поражение в сезоне, однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 очка. "Милуоки" – второй на Востоке с 20 очками.