В Венгрии бастуют бюджетники

Днём общенациональной забастовки объявили четверг госслужащие Венгрии, требуя от правительства повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Местные профсоюзы, представляющие интересы работников государственного сектора, обнародовали список из 12 пунктов и грозят продолжить стачку, если все эти требования не будут удовлетворены.

"Зарплаты бюджетников по-прежнему очень низкие, несмотря на некоторое их повышение в последнее десятилетие. Вот вам пример: работник со стажем 37 лет получает менее 400 евро в месяц", - поясняет Эржебет Борос, председатель профсоюза работников госсектора.

"Сотрудникам платят всё меньше, а их права нарушаются всё чаще. Нечто подобное наблюдалось в Германии в последние годы. Но какие-то изменения в менталитете всё же произошли, и к работникам бюджетной сферы там стали относиться уважительнее", - провёл аналогию с происходящим в Венгрии Клаус Хегер, генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (CESI).

К забастовке присоединились около 7500 сотрудников. Профсоюзы называют её репетицией более важного мероприятия. День труда 1 мая венгерские бюджетники отпразднуют массовой акцией протеста.