В Париже похищена дверь с рисунком Бэнкси

Эту новость вот уже второй день обсуждают все французские СМИ: в Париже похищена работа художника стрит-арта Бэнкси, посвященная памяти жертв терактов, произошедших в ноябре 2015 года. Рисунок был выполнен на одной из дверей концертного зала Батаклан в конце июня прошлого года.

На черном фоне белой краской Бэнкси изобразил силуэт в балахоне, который в скорбном жесте склонил голову вниз. По данным камеры видеонаблюдения, преступники в капюшонах сняли дверь и увезли ее на грузовике. Правоохранительные органы возбудили дело по факту "кражи со взломом".

В результате серии нападений в Париже и пригороде Сен-Дени осенью 2015 года в общей сложности погибли 130 человек. Большая часть жертв пришлась именно на стрельбу в Батаклане.

"Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси, символ размышления, которая принадлежала всем: приезжим, парижанам, гражданам мира, - была похищена", - указывается в "твиттере" Батаклана.

В заявлении подчеркивается, что граффити Бэнкси умышленно оставалось на улице без охраны, поскольку только в таком виде оно имело смысл. Сумма ущерба пока не определена.

Не так давно житель Уэльса продал свой гараж с рисунком Бэнкси за более чем 100 тысяч фунтов коллекционеру. На стене постройки изображен мальчик, который ловит языком снежинки, но, зайдя за угол и взглянув на вторую стену, зритель понимает, что это не снег, а пепел. Из-за наплыва желающих посмотреть на граффити, вокруг гаража поставили железное ограждение.