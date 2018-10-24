Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогджи и за попытки Эр-Рияда дистанцироваться от этого дела. После того, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о признании гибели Хашогджи тщательно спланированным убийством, Трамп охарактеризовал действия саудовцев как полный провал:
Трамп критикует Эр-Рияд за убийство Хашогджи
Трамп критикует Эр-Рияд за убийство Хашогджи
«Они не должны были даже думать об этом. Этого нельзя было делать. Но однажды они задумались об этом. И всё, что они делали дальше, было сделано плохо. Ужасные попытки скрыть произошедшее. Но не должно было быть самого убийства и попыток скрыть его, потому что так не должно быть никогда».
Ранее представители обеих основных партий США требовали от Белого дома принять меры против Эр-Рияда, например, отменить крупные контракты на поставку вооружений. Трамп отвечал, что это противоречит национальным интересам.
Не ожидает охлаждения отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом глава аналитической компании Gulf State Analytics Джорджо Кафьеро: «Союз с Саудовской Аравией оказался на зыбкой почве. Впрочем, я не думаю, что Белый дом примет какие-либо меры, которые серьёзно повлияют на отношения между США и Саудовской Аравией».
Журналист Джамаль Хашогджи пропал 2 октября при посещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял о наличии доказательств того, что это было тщательно спланированное убийство, в котором участвовали силовики.