Трамп не хочет отменять сделку с Эр-Риядом

Президент США Дональд Трамп не удовлетворен объяснением Эр-Рияда по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Вместе с тем глава Белого дома проявляет осторожность в плане ответных действий и озабоченность судьбой бизнес-связей с Саудовской Аравией.

"Я не буду доволен, пока мы не найдем ответ на вопрос. Первый шаг был сделан. Но мне нужен ответ", - сказал американский лидер после того, как Эр-Рияд признал смерть журналиста в консульстве в Стамбуле.

Власти Турции проводят собственное расследование по делу о пропаже и убийстве саудовского журналиста. Представитель правящей партии Справедливости и развития Нуман Куртулмуш, в частности, заявил: "Турция не позволит, чтобы этот уродливый, пугающий, бесчеловечный случай остался безнаказанным. Турция никогда не допустит того, чтобы преступление вот так покрывалось. Пусть даже это преступление и было совершено на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле".

Власти Германии считают недостаточными представленные Эр-Риядом данные по гибели саудовского репортера. Берлин решительно осудил случившееся и ожидает от Саудовской Аравии прозрачности в том, что касается расследования обстоятельств инцидента.

Ангела Меркель канцлер ФРГ: "В настоящее время мы обсуждаем ужасные события, касающиеся Саудовской Аравии. До сих пор ничего не прояснилось. Поэтому, мы требуем ответа по поводу того, что произошло".

В Британии убийство Хашогджи назвали ужасным деянием. По мнению ряда политиков, на фоне сложившейся ситуации неуместно продавать оружие Саудовской Аравии. Однако президент Соединенных Штатов так не считает.

Дональд Трамп президент США: "У нас контрактов на 450 миллиардов долларов. Военный заказ на 110 миллиардов долларов. В целом, я думаю, это порядка миллиона рабочих мест. Все это не способствует отмене сделки".

Тем временем в Турции продолжают прочесывать лес в пригороде Стамбула, а также город Ялова, где, как считают следователи, могут быть найдены останки саудовского журналиста.