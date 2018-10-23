Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию и Совет Европы оказать давление на Саудовскую Аравию с тем, чтобы гибель журналиста Джамаля Хашогджи была тщательно расследована. С соответствующим заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини: «Преступление против одного журналиста – где бы в мире оно ни произошло – это преступление против свободы слова и свободы информации. И я бы сказала, что это преступление против наших обществ – во всём мире, против нашего образа жизни, особенно в Евросоюзе, против наших принципов и наших ценностей. Это преступление против всех нас».
К Эр-Рияду требуют принять меры
К Эр-Рияду требуют принять меры
Бельгийский политик Ги Верхофстадт призвал в своём твитере к решительным мерам в отношении Эр-Рияда: «Если мы действительно стремимся к обновлению ЕС, нам необходимо отменить правило единогласия, например, во внешней политике. Как мы видим, что в случае убийства Хашогджи, наши министры лишь выражают вялое осуждение, а нам нужно действовать и немедленно запретить экспорт оружия из ЕС в Саудовскую Аравию».
Спецдокладчик ООН по продвижению и защите права на свободу слова Дэвид Кей призвал провести международное расследование обстоятельств гибели Хашогджи: «Честно говоря, я был крайне разочарован, что государства пока не откликнулись на этот призыв, и по-прежнему настоятельно призываю все правительства отреагировать, причём не только в контексте 2 ноября - международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, но и в нынешнем контексте, когда журналисты подвергаются таким нападкам. Пусть этим займётся Совет Безопасности или Совет по правам человека или генсек ООН».
Между тем король Саудовской Аравии Салман и его сын Мухаммед бин Салман во вторник встретились с родственниками Джамаля Хашогджи, которым ранее выразили соболезнования в связи с его гибелью.