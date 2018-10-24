Два чемодана с вещами, предположительно принадлежащие пропавшему саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, найдены в результате обыска подозрительного автомобиля в Стамбуле. Машина с номерными знаками оформленными на генконсульство Саудовской Аравии, две недели назад была по неизвестным причинам оставлена на подземной парковке далеко от дипмиссии.
Стамбул: найдены вещи Хашогджи?
Стамбул: найдены вещи Хашогджи?
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте с речью, посвящённой инциденту с исчезновением журналиста, который не вернулся после своего визита в генконсульство. Эрдоган заявил о наличии серьезных оснований полагать, что с Хашогджи расправились варварски, и убийство это было не спонтанным, а тщательно спланированным. Подозреваемых он предложил судить с Стамбуле.
"Он послал мяч обратно в королевский двор Саудовской Аравии. Он хочет выжать из саудовцев максимальную выгоду, будь то финансовую или дипломатическую. Он просто наслаждается этим моментом, когда видит, что они в его руках", - передаёт из Стамбула корреспондент NBC Билл Нили.
Ранее Эр-Рияд факт убийства отрицал, но затем генпрокурор королевства признал, что журналист "случайно погиб во время драки в генконсульстве". Саудовская Аравия начала масштабное расследование, задержаны 18 человек. Но тело Джамаля Хашогджи до сих пор не предъявлено.