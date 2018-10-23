Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии серьезных оснований полагать, что смерть саудовского журналиста Джамаля Хашогджи была тщательно спланированным "варварским" убийством.
Эрдоган назвал гибель Хашогджи "варварским убийством"
Эрдоган назвал гибель Хашогджи "варварским убийством"
Выступая перед членами правящей партии в парламенте, он заявил, что сообщил королю Саудовской Аравии, что консул королевства в Турции не справлялся со своими обязанностями, после чего его вернули на родину.
"Власти Саудовской Аравии сделали важный шаг. Они признали, что было совершено убийство. Сейчас мы ждем от них большего. Мы надеемся, что имена всех ответственные на всех уровнях будут раскрыты, что эти люди предстанут перед судом и что они понесут заслуженное наказание. Сейчас многое указывает на то, что это было не спонтанная, а спланированная операция", - заявил турецкий президент.
Эрдоган призвал правительство Саудовской Аравии судить подозреваемых в убийстве Хашогджи в Стамбуле. Ранее Эр-Рияд сообщил, что под следствием находятся 18 человек.
Саудовский журналист Джамаль Хашогджи пропал 2 октября, после того, как отправился в генконсульство королевства в Стамбуле с документами о разводе.
По данным турецких властей, с тех пор он не покидал здания дипмиссии. Эр-Рияд заявил, что журналист был убит случайно в ходе драки.