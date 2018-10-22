На одной из автостоянок Стамбула обнаружен автомобиль с дипломатическими номерами саудовского консульства. Парковка расположена примерно в 20 км от здания дипмиссии. В ближайшее время полиция намерена обыскать автомобиль в рамках расследования обстоятельств исчезновения журналиста Джамаля Хашогджи.
Король Салман выразил соболезнования семье Хашогджи
Сейчас воспроизводится:
Король Салман выразил соболезнования семье Хашогджи
Между тем, король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед ибн Салман уже выразили по телефону соболезнования семье погибшего. Эр-Рияд, отрицавший сперва какую-либо причастность к этому делу, признал, что журналист скончался в консульстве.
Тем временем, как сообщают местные СМИ, в прокуратуру Стамбула были вызваны ещё пятеро сотрудников саудовского консульства, турецких граждан. Ранее здесь уже допросили 15 их коллег.
Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогджи пропал 2 октября, после того, как побывал в дипмиссии своей страны в Стамбуле.