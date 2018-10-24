Серия подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами перехвачена во вторник и в среду Секретной службой США. Среди адресатов - экс президент Барака Обама, бывшая первая леди и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, офис CNN в Нью-Йорке и даже Белый дом.
Бомбы по почте
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Бомбы по почте
В распространённом в среду заявлении Секретной службы говорится, что найденные устройства схожи с тем, которое было подложено в понедельник в почтовый ящик у дома финансиста Джорджа Сороса в окрестностях Нью-Форка. Это снабжённый детонатором отрезок трубы длиной около 15 см, начинённый порохом. Самого миллиардера в момент обнаружения посылки дома не было. Сапёры взорвали пакет в удалённой от жилых домов лесной зоне.
Белый дом осудил попытки направить посылки с бомбами и пообещал, что "виновные понесут наказание".