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"Почтовый террорист" задержан

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"Почтовый террорист" задержан

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об очередной опасной посылке
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Reuters
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Минюст США объявил о задержании подозреваемого в причастности к почтовым отправлениям со взрывчаткой. Он заключён под стражу в Майями. К этому моменту известно более чем о десяти потенциально опасных посылках, которые предназначались для видных деятелей Демократической партии, для редакции и журналистов телеканала CNN, а также для известных критиков президента Дональда Трампа. Большинство из этих пакетов перехватили на почте. Я ряде случаев здания, в которых они были найдены, пришлось эвакуировать.

Содержимое подозрительных пакетов похоже на самодельные взрывные устройства. Власти Нью-Йорка назвали рассылку этих отправлений террористическим актом.

Президент Дональд Трамп отметил, что произошедшее вредит республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.