Мэр Нью-Йорка: "Нас не запугать!"

Со всеми предосторожностями подозрительная посылка с потенциально взрывным устройством была вывезена из здания Тайм-Уорнер-Центра на Манхэттене, где находится офис телекомпании CNN. Выяснилось, что она была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Отвечая на вопросы журналистов, комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нейл сказал:

"Мы уже сталкивались с этим в прошлом, мы видели и худшие дни, но мы не дрогнем, а злоумышленников отдадим в руки правосудия".

Мэр Большого Яблока Билл де Блазио был однозначен:

"То, с чем мы столкнулись здесь сегодня - это попытка посеять террор, это явно террористический акт, призванный атаковать нашу свободную прессу и лидеров этой свободной страны. Я хочу сказать со всей ясностью: жителей города Нью-Йорка не запугать!"

Ранее аналогичные послания должны были получить бывший глава Белого дома Барака Обама, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер и офис главы Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц во Флориде.

Взрывные устройства были собраны по схожей схеме и представляли собой снабжённые детонаторами отрезки труб длиной около 15 см, начинённые взрывчатым вещестом. Его состав изучают эксперты.

Посылку, адресованную Хиллари Клинтон, обнаружил сотрудник, проверяющий почту.

"С нами всё в порядке благодаря сотрудникам и сотрудницам Секретной службы, которые перехватили адресованную нам посылку, - сказала Клинтон. - Но времена сейчас неспокойные, не правда ли? Это время большого раскола, и мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы объединить страну".

Устройство, адресованное Обаме, было перехвачено сотрудниками Секретной службы в Вашингтоне, округ Колумбия. Ранее такая же посылка была подложена в почтовый ящик у дома финансиста Джорджа Сорока в окрестностях Нью-Йорка. Самого миллиардера дома в это время не было.

Ранее сообщали и о перехвате подозрительной посылки в Белый дом, но информация об этом не подтвердилась.