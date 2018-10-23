Лига чемпионов: третья победа "Ювентуса"

В центральном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" выиграл в гостях у английского "Манчестер Юнайтед" со счетом - 1:0.. Единственный гол на семнадцатой минуте встречи забил Пауло Дибала. А вот Криштиану Роналду, который раньше защищал цвета манкунианцев, а сейчас выступает за "Юве", на этот раз отличиться не удалось.