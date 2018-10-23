В центральном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" выиграл в гостях у английского "Манчестер Юнайтед" со счетом - 1:0.. Единственный гол на семнадцатой минуте встречи забил Пауло Дибала. А вот Криштиану Роналду, который раньше защищал цвета манкунианцев, а сейчас выступает за "Юве", на этот раз отличиться не удалось.
Лига чемпионов: третья победа "Ювентуса"
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Лига чемпионов: третья победа "Ювентуса"
В другом матче группы H швейцарский "Янг Бойз" сыграл вничью с испанской "Валенсией" - 1:1. "Ювентус" одержал третью победу и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
В группе Е лидируют немецкая "Бавария", обыгравшая в гостях греческим АЕК - 2:0, и голландский "Аякс", одолевший португальскую "Бенфику" - 1:0
Французский "Лион" не смог удержать на выезде победу в матче с немецким "Хоффенхаймом", ничья - 3:3. "Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" - 3:0.
И двоевластие сохраняется в группе G: "Рома" уверенно победила ЦСКА - 3:0, а мадридский "Реал" был сильнее чешской "Виктории" - 2:1.