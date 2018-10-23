В среду очередные матчи в групповом раунде Лиги чемпионов пройдут в группах A, B, C и D.
Лига чемпионов: "Боруссия" примет "Атлетико"
Лига чемпионов: "Боруссия" примет "Атлетико"
Между собой сыграют лидеры группы А мадридский "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".
Тренер немцев Люсьен Фавр заявил, что его команда готовится встретиться с одной из самых стабильных и сильных команд турнира.
Для последней домашняя победа в предстоящем матче будет означать прямой выход в плей-офф турнира.
Обе команды до сих пор не знали поражений в Лиге чемпионов в этом сезоне, одолев в предыдущих матчах "Монако" и бельгийский "Брюгге", которые в этом туре сыграют между собой.
Лидеры группы В "Барселона" и "Интер" также попытаются выявить победителя в очной встрече. В другом матче голландский ПСВ примет английский "Тоттенхем".
В группе С сербская "Црвена звезда" отправится в гости к "Ливерпулю", а французский ПСЖ примет итальянский "Наполи".
В группе D московский "Локомотив" дома принимает лидера - португальский "Порту", в другом матче турецкий "Галатасарай" сразится с немецким "Шальке 04".