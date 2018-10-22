Матчи группового этапа Лиги чемпионов возвращаются после трехнедельного перерыва. В группе H во вторник Манчестер Юнайтер примет туринский Ювентус.
Лига чемпионов возвращется: Роналду едет на "Олд Траффорд"
Лига чемпионов возвращется: Роналду едет на "Олд Траффорд"
На предматчевой тренировке отсутствовали сразу несколько игроков "красных дьяволов", среди которых Алексис Санчес, Маруан Феллайни, Фил Джонс, Скотт Мактоминей, Джесси Лингард и Диогу Далот.
Выйдет на когда-то родной для себя "Олд Траффорд" нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. К его приезду готовится и тренер манкунианцев Жозе Моуринью, работавший с ним в Реале.
"Он один из лучших игроков всех времен. И с этим вряд ли кто может поспорить. Он просто лучший. Этим все сказано", - заявляет наставник "Манчестера Юнайтед"
За "Манчестер Юнайтер" Роналду отыграл 6 сезонов, завоевав три чемпионства, Кубок Англии и трофей Лиги чемпионов перед своим уходом в мадридский "Реал" в 2009 году.
Также в группе Н встретятся швейцарский "Янг Бойз" и испанская "Валенсия".
В группе Е мюнхенская "Бавария" едет в гости к АЕКу. А "Аякс" сыграет дома с "Бенфикой".
В группе F немецкий "Хоффенхайм" примет французский "Лион", а донецкий "Шахтер" - "Манчестер Сити".
В группе G мадридский "Реал" сыграет с "Викторией Пльзень", а московский ЦСКА отправится в Рим, где его примет "Рома".