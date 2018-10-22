Керчь: дорога к массовому убийству

Подозреваемый в вооружённом нападении на колледж в Керчи Владислав Росляков мог страдать расстройством психики. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС. По данным агентства, студент проявлял склонность к насилию, искал видеозаписи убийств и интересовался нацизмом. Как отмечает ТАСС, признаки психического расстройства в этих данных усматривает и психолог-криминалист Михаил Виноградов. В рамках следствия назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.