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Взрыв и нападение в Керченском политехническом колледже

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Взрыв и нападение в Керченском политехническом колледже

Взрыв и нападение в Керченском политехническом колледже
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Нападение в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, включая нападавшего, десятки ранены, многим уже оказана медицинская помощь. В

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