Нападение в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 18 человек, включая нападавшего, десятки ранены, многим уже оказана медицинская помощь. В
Взрыв и нападение в Керченском политехническом колледже
Взрыв и нападение в Керченском политехническом колледже
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи "теракт" (ст. 205 УК РФ) на статью "убийство".
По предварительным данным, в столовой учебного сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. В Следственном комитете сообщают, что первоначальный осмотр тел погибших говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений.
Установлена личность главного подозреваемого — учившийся в колледже 22-летний студент. Он покончил с собой.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.
На месте трагедии работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.