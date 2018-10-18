Керчь: «Нас расстреливали как собак»

Преступников, напавших на Политехнический колледж в Керчи, могло быть несколько; а покончившего с собой подозреваемого Владислава Рослякова могли подставить. Так полагают очевидцы — студенты и преподаватели, которым удалось спастись от взрыва и стрельбы. Ранее и местные власти выступали с предположением , что студент не мог подготовить масштабное нападение в одиночку.

«Их было несколько, потому что стреляли с нескольких сторон, потому что нас просто расстреливали. Подруга писала: „Нас как собак расстреливали. Мы бежали, и я видела как сзади меня тела падали“».

В распоряжение российских СМИ попали съёмки камеры наблюдения в охотничьем магазине: на них Росляков за несколько дней до трагедии покупает патроны для ружья — совершенно легально.

«Я с ним лично не была знакома, но говорят, что этот парень был „тихушник“: он ни с кем не разговаривал, ни с кем не дружил, общался нормально. Друзья говорят, что они от него этого просто не ожидали. И они считают, что это „подделали“, что он не мог просто этого совершить. Да, он мог купить [боеприпасы]. Пообещали ему „золотые горы“, и он поверил в это, а потом просто его подставили. Просто когда он застрелился, то все равно продолжалась стрельба, не один человек работал там».

Сейчас все учебные заведения полуострова находятся под усиленной охраной, там проводятся проверки безопасности.

Жертвами нападения стали по меньшей мере 20 человек; 11 погибших были несовершеннолетними. Более 40 пострадавших остаются в больницах, многие из них — в тяжёлом и критическом состоянии.

В Крыму объявлен трёхдневный траур.

Галина Полонская, Euronews:

«С раннего утра сюда, к этому стихийному мемориалу, который был воздвигнут на подступах к колледжу, приходят жители Керчи. Они несут цветы, возносят молитвы и просто скорбят о тех, кого унесла эта страшная трагедия».