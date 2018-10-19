Швейцария жалуется на российских шпионов

На пресс-конференции в Федеральном дворце в Берне Годен отметил: "Я не могу в подробностях рассказать о российской активности в Швейцарии, но мы точно знаем, что сейчас таких действий предпринимается больше, чем раньше. В Швейцарии, в частности в Женеве, расположены штаб-квартиры многих НПО и международных организаций, поэтому, конечно же, Швейцария становится мишенью спецслужб".

В настоящее время прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух россиян, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне и на лабораторию в Шпице, где по запросу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводились анализы проб боевых отравляющих веществ, предположительное имевших отношение к применению химоружия в Сирии и к делу об отравлении в Солсбери.

В Кремле обвинения западных стран категорически отвергают.