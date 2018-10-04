"Западная шпиономания набирает обороты" – так в Москве отреагировали на новую серию обвинений против российской военной разведки, с которой выступили правительства Великобритании и Нидерландов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова связала обвинения во взломе баз данных ВАДА с восстановлением прав Российского антидопингового агентства.
"Шпиономания набирает обороты"
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"Шпиономания набирает обороты"
"Несколько недель вовсю полоскали «ГРУ» в отношении Скрипалей, Солсбери и Эймсбери, а теперь раскрученную историю можно спокойно привязать к ситуации с ВАДА. Без какого-либо разбора в одном «флаконе» из-под духов «Нина Ричи» смешалось всё: ГРУ, кибершпионы, кремлёвские хакеры и ВАДА. Какая-то просто адская парфюмерная смесь", – заявила Мария Захарова.
Обвинения Нидерландов в адрес России в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в МИДе назвали "очередной глупостью", так как для России как участницы этой организации и так открыта ее локальная сеть и взламывать ее нет смысла.