Швейцария: "зеленая" волна

На парламентских выборах в Швейцарии Партия "зеленых" (ПЗШ) добилась беспрецедентного успеха, увеличив свое представительство в законодательном органе в более, чем два с половиной раза, получив 28 мандатов вместо прежних 11.

"Зеленые" пришли к финишу четвертыми.

Лидер партии Регула Ритц заявила: "Невероятно. Воодушевляет надежда, с которой на нас сейчас смотрят избиратели. И именно мы собираемся изменить политический пейзаж Швейцарии к лучшему. Наши избиратели поняли, что экономика работала во вред природе последние десятилетия, и так дальше продолжаться не может".

Успех экологов объясняется, в частности, несколькими жаркими летними сезонами и последовавшими за ними малоснежными зимами, именно это обстоятельство оказало, как считается, влияние на настроения избирателей, обеспокоенных будущим альпийского региона.

Известно, что две правых партии, тем не менее, продолжат доминировать в парламенте Конфедерации в нынешнем политическом цикле. Такой баланс сохраняется в Швейцарии вот уже шесть десятилетий.

Всего в ходе прошедшего голосования были избраны 200 депутатов Национального совета (так называемая большая палата) и 24 из 46 депутатов Совета кантонов (это малая палата).

Судьбу еще 22 мандатов в Совете кантонов избиратели будут решать во время второго тура выборов, он состоится в ноябре.