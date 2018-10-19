В редакцию "Новой газеты" прислали отрезанную баранью голову

В редакцию российского оппозиционного издания "Новая газета" прислали отрезанную баранью голову с угрозами в адрес ее журналистов. Днем раньше им подбросили похоронный венок с запиской: "Денис Коротков - предатель Родины!", сообщается на сайте издания.
"Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных", - заявила редакция газеты.
Денис Коротков, имя которого фигурирует в угрозах, - известный петербургский журналист. До работы в "Новой газете", он занимался расследованиями деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", для издания "Фонтанка".
В прошлом журналисту уже угрожали, и он был вынужден ненадолго покинуть Россию. На сайте "Федерального агентства новостей", которое связывают с Пригожиным, появились статьи, в которых он называется "предателем" и "пособником террористов".
"Новую газету" и Короткова обвиняют в разглашении данных российских летчиков, воюющих в Сирии, но публикаций на эту тему у издания не было. "Эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов", - говорится на сайте "Новой газеты".
"Новая газета", известная своими расследованиями, и раньше получала угрозы. С 1993 года были убиты шесть журналистов издания, включая Анну Политковскую.