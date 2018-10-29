К "Новой газете" подбросили клетки с овцами

К зданию редакции "Новой газеты" принесли клетки с живыми овцами. Фото животных опубликовала на своей странице Facebook пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Кто принес к редакции клетки с овцами - неизвестно. Ранее в октябре к "Новой газете" подбрасывали похоронный венок и отрезанную баранью голову с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова.
Коротков занимается расследованиями деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". США обвинили Пригожина в создании "фабрики троллей" и вмешательстве в американские выборы.
Последний материал Короткова о Пригожине вышел в "Новой газете" на прошлой неделе.