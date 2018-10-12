Турция: "Саудовская Аравия причастна к убийству Джамаля Хашогги"

Сообщается, что Турция проинформировала американских официальных лиц о том, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит властями королевства. Анкара, как отмечается в публикации "Вашингтон Пост", с которой Хашогги сотрудничал в качестве колумниста, заявила, что вывод о причастности Саудовской Аравии был сделан на основе анализа видео- и аудиоматериалов, имеющихся в распоряжении турецких правоохранителей.
Известны и подробности - Хашогги был убит, а затем его тело было расчленено, чтобы скрыть главную улику предполагаемого преступления.
Отмечается, что для возможной расправы с Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию эскадрон смерти, состоящий из 15 человек.
Президент Трамп, однако, выразил сомнения в достоверности высказанной версии, объяснив это так: "Я бы не стал делать скоропалительных заявлений, все-таки эта страна массированно инвестирует в американскую экономику. Да, возникает разговор о санкциях, но они покупают у нас оружие на 110 млрд долларов, а это создает рабочие места в США".
Трамп добавил, что юридических возможностей добиться беспристрастного расследования или участвовать в нем у США не много, поскольку Хашогги не был американским гражданином, а предполагаемое преступление произошло не на американской территории.