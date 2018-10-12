Турция: "Саудовская Аравия причастна к убийству Джамаля Хашогги"

Сообщается, что Турция проинформировала американских официальных лиц о том, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит властями королевства. Анкара, как отмечается в публикации "Вашингтон Пост", с которой Хашогги сотрудничал в качестве колумниста, заявила, что вывод о причастности Саудовской Аравии был сделан на основе анализа видео- и аудиоматериалов, имеющихся в распоряжении турецких правоохранителей.

Известны и подробности - Хашогги был убит, а затем его тело было расчленено, чтобы скрыть главную улику предполагаемого преступления.