Бывшему министру спорта Кении Хассану Варио предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и в махинациях со средствами, выделенными спортменам, принимавшим участие в Олимпийских Играх в Рио-де Жанейро в 2016 году.
Обвиняется экс-министр спорта Кении
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Обвиняется экс-министр спорта Кении
Эта Олимпиада была самой удачной для кенийского спорта: легкоатлеты страны привезли домой 6 золотых медалей, 6 серебряных и одну бронзовую. Но радость победы омрачили вскрытые факты о коррупции среди высокопоставленных правительственных чиновников.
Фигурантами расследования стали 6 человек, в том числе Кипчоге Кейно, легендарный кенийский спортсмен, чемпион двух Олимпиад и уже бывший глава национального Олимпийского комитета.
Процесс по делу о коррупции в кенийском спорте откроется предположительно через месяц.