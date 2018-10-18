Дело журналистки: подозреваемый экстрадирован

Подозреваемый в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой доставлен из Германии в Болгарию. В аэропорту Софии, где приземлился самолет с Северином Красимировым, были усилены меры безопасности.

Задержанный немецкой полицией молодой человек частично признал свою вину, и Высший земельный суд в Целле дал разрешение на его экстрадицию. Подозреваемый признался, что, находясь под действием наркотиков и алкоголя, ударил женщину, а потом столкнул ее в заросли, однако отрицает, что совершил над ней сексуальное насилие.

Виктория Маринова была убита полторы недели назад. Ее тело обнаружили в городском парке недалеко от Дуная. Среди версий преступления – профессиональная деятельность Мариновой. В своих сюжетах журналистка рассказывала в том числе о хищении средств Европейского союза, которые выделялись на строительство инфраструктуры в Болгарии. Маринова стала четвертой европейской журналисткой, убитой за последние два года.