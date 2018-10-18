Надежды Эр-Рияда увидеть на инвестиционной конференции в королевстве в конце октября министра финансов США Стивена Мнучина не оправдались: в четверг стало известно, что он отложил свою поездку в Саудовскую Аравию.
Кто приедет на "Давос в пустыне"?
Кто приедет на "Давос в пустыне"?
Число отказывающихся от участия в форуме, названном "Давос в пустыне" растёт с каждым днём на фоне ситуации вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашогджи, в причастности к которому подозреваются саудовские власти.
Не приедут в Эр-Рияд представители ряда крупнейших банков, гендиректор Лондонский фондовой биржи, председатель правления Ford Motor и главы других крупнейших концернов. Среди бойкотирующих конференцию - британский министр торговли Лиам Фокс и глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр.
"Я не поеду в Эр-Рияд на следующей неделе, - заявил Ле Мэр.- Президент нашей республики дал ясно это понять. Факты очень серьёзные, и мы хотим знать всю правду".
Отказалась освещать конференцию ряд международных СМИ - в том числе New York Times, CNN, Financial Times и , Bloomberg. Не приедет и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, хотя неделю назад на вопрос о своём участии в форуме она ответила:
"Я должна вести дела Международного валютного фонда во всех уголках мира и с правительствами всех стран".
На конференции должны были выступить около 150 ораторов. Но теперь этого списка на сайте форума больше нет. Власти Эр-Рияда свою причастность к исчезновению журналиста отрицают.
"Бизнес-сообщество четко продемонстрировало: на этот раз всё обстоит очень серьёзно, - говорит Майкл Поснер из Школы бизнеса Стерн Нью-Йоркского университета. - Бизнес выразил свою озабоченность, и это резко контрастирует с отношением саудовских властей".