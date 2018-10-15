Обыски по делу пропавшего журналиста

Турецкие следователи проведут обыски в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования дела об исчезновении Джамаля Хашкаджи. Осмотр помещений здания, в котором, как предполагает Анкара, пытали, а затем убили журналиста, пройдёт в понедельник. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV, ссылаясь на дипломатические источники.

Ранее главы МИД Великобритании, Германии и Франции опубликовали совместное заявление с призывом к Эр-Рияду провести "достоверное расследование" и "установить виновных в пропаже Хашкаджи".

"Теперь Саудовская Аравия должна показать всему миру, что эти истории, о которых мы читаем в прессе, которые вызывают такую озабоченность и имеют серьёзные последствия для свободы выражения мнений, свободы прессы, не соотвествуют действительности. Продемонстрировать это страна может путем сотрудничества", - заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант.

Накануне в ходе телефонных переговоров турецкий президент и саудовский монарх договорились о создании совместной следственной группы для расследования случившегося.