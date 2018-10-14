Саудовская Аравия готова ответить еще более жесткими санкциями, если какая-либо страна введет ограничительные меры против королевства из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Он пропал почти две недели назад. Последний раз его видели около здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В диппредставительство Хашкаджи пришел, чтобы оформить документы для регистрации брака.
Исчезновение журналиста: Эр-Рияд готов ответить на санкции
Исчезновение журналиста: Эр-Рияд готов ответить на санкции
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов сурово наказать Саудовскую Аравию, если выяснится, что власти королевства причастны к предполагаемому убийству журналиста. В то же время глава Белого дома добавил, что не хотел бы разрывать многомиллиардные контракты с Эр-Риядом на поставку вооружений.
В субботу в СМИ появилась информация о том, что турецкие следователи раздобыли доказательства убийства журналиста. Получить к ним доступ удалось благодаря "умным часам", которые носил Хашкаджи. По данным турецких правоохранителей, журналиста сначала убили, а затем расчленили его тело. Эр-Рияд отрицает причастность к возможному преступлению.