Исчезновение журналиста: Эр-Рияд готов ответить на санкции

Саудовская Аравия готова ответить еще более жесткими санкциями, если какая-либо страна введет ограничительные меры против королевства из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Он пропал почти две недели назад. Последний раз его видели около здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В диппредставительство Хашкаджи пришел, чтобы оформить документы для регистрации брака.