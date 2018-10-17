Трагедия в Керчи: Путин выразил соболезнования

"Несколько часов назад в России, в городе Керчи, произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди. Много раненых. Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются. По результатам этой работы правоохранительных органов и специальных служб общественность будет проинформирована. Уважаемые друзья, в знак памяти о погибших я прошу почтить их память минутой молчания".