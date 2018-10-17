Число жертв взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже возросло до 19. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф. За помощью к врачам обратились около 50 человек. По информации Следственного комитета России, первоначальный осмотр тел погибших показал, что люди скончались от огнестрельных ранений.
Трагедия в Керчи: жертв всё больше
Трагедия в Керчи: жертв всё больше
Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой учебного заведения. После этого в здании была открыта стрельба.
По предварительной версии, преступник - студент 4 курса 18-летний Владислав Росляков. Как сообщается на сайте Следственного комитета, он пришел в учебное заведение с ружьем. Позже тело молодого человека с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа.
"Трупов полно, детей трупов, настоящий теракт. Ворвались ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, не знаю с чем, по второму этажу. Открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли", - рассказала директор школы Ольга Гребенникова.
Трагедия расследуется по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Ранее случившееся рассматривалось как теракт.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур.