Срочная новость

Срочная новость

Германия

Нападение в Кёльне может быть терактом

Сейчас воспроизводится:

Нападение в Кёльне может быть терактом

Нападение в Кёльне может быть терактом
Размер текста Aa Aa

Полиция Кёльна не исключает, что захват заложницы на железнодорожном вокзале был терактом. Об этом стало известно на специально созванной пресс-конференции.

Как утверждают правоохранители, расследование ведется в разных направлениях.

Полиция устанавливает мотивы и личность преступника.

По словам очевидцев, во время нападения атаковавший выкрикивал, что принадлежит к ИГИЛ. Официально исламистская группировка эту информацию пока не подтвердила.

Немецкие СМИ, в частности Deutsche Welle сообщают, что после завершения операции полицейские нашли на месте происшествия вид на жительство, выданный властями Кёльна на имя 55-летнего гражданина Сирии.

Следователям предстоит установить, принадлежал ли документ нападавшему.

Известно, что человек, которому был выдан этот вид на жительство, за последние два года уже несколько раз попадал в поле зрения полиции - по подозрению в краже и угрозах насилия.