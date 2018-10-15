По данным СМИ, в районе вокзала были слышны выстрелы.
Захват заложника на вокзале в Кёльне - полиция ФРГ
Захват заложника на вокзале в Кёльне - полиция ФРГ
Полиция ФРГ просит избегать района, где расположен главный железнодорожный вокзал Кельна.
По ее данным, там в понедельник произошел захват заложника.
"В районе площади Бреслауэр плац произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию", - сообщили правоохранительные органы в Twitter.
Стражи порядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. По данным издания Kölnische rundschau, инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала. Есть сведения о том, что один человек получил ранения.
В то же время газета Kölner Stadt Anzeiger сообщила о том, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция пока не подтверждает эти данные.
ЧП привело к отменам и задержкам в движении поездов, сообщил концерн Deutsche Bahn.