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Захват заложника на вокзале в Кёльне - полиция ФРГ

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Захват заложника на вокзале в Кёльне - полиция ФРГ

Захват заложника на вокзале в Кёльне - полиция ФРГ
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По данным СМИ, в районе вокзала были слышны выстрелы.

Полиция ФРГ просит избегать района, где расположен главный железнодорожный вокзал Кельна.

По ее данным, там в понедельник произошел захват заложника.

"В районе площади Бреслауэр плац произошел захват заложника. Полиция находится на месте и проясняет ситуацию", - сообщили правоохранительные органы в Twitter.

Стражи порядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. По данным издания Kölnische rundschau, инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала. Есть сведения о том, что один человек получил ранения.

В то же время газета Kölner Stadt Anzeiger сообщила о том, что прозвучало несколько выстрелов. Полиция пока не подтверждает эти данные.

ЧП привело к отменам и задержкам в движении поездов, сообщил концерн Deutsche Bahn.