Афины: полицейские требуют защиты

Сотрудники афинской полиции вышли на акцию протеста против бездействия властей. Поводом послужило нападение на полицейский участок в районе площади Омония, произошедшее 15 октября. Группа анархистов забросала бутылками с зажигательной смесью и камнями небольшой патрульный автобус и несколько припаркованных на стоянке служебных и личных автомобилей. Легкие ранения получили четверо полицейских.