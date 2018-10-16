Сотрудники афинской полиции вышли на акцию протеста против бездействия властей. Поводом послужило нападение на полицейский участок в районе площади Омония, произошедшее 15 октября. Группа анархистов забросала бутылками с зажигательной смесью и камнями небольшой патрульный автобус и несколько припаркованных на стоянке служебных и личных автомобилей. Легкие ранения получили четверо полицейских.
Афины: полицейские требуют защиты
Афины: полицейские требуют защиты
Димостенис Пакос, представитель профсоюза: "В очередной раз наши коллеги пострадали в результате жестокого нападения в центре столицы. Мы задаемся вопросом, где мы службу несем? В Афинах, или в центре Багдада? Мы хотим знать, есть ли у государства план борьбы с такими атаками, или нас принимают за мишени на стрельбище?"
Лидер оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис подверг критике власти за неспособность, по его мнению, справиться с беззаконием и поклялся усилить борьбу с преступностью, если придет к власти.
"Использование вопросов безопасности в политических целях опасно!", - отметила представитель правительства Ольга Геровасили, пообещав, что кабинет примет меры для борьбы с нападениями подобного рода.