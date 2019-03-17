Похороны армянского патриарха в Стамбуле

Похороны Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви Месропа Мутафяна прошли в Стамбуле, в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы.

Патриарх скончался 8 марта в возрасте 62 лет после продолжительной болезни и долгие годы находился в коме. Местоблюстителем патриарха всё это время был архиепископ Арам Атешян, отношение к которому у армянской общины Турции неоднозначное: архиепископ имеет репутацию человека, лояльного турецким властям.

Нового патриарха должна избрать армянская община, но результат может не устроить турецкое правительство. Есть опасения, что Анкара торпедирует выборы, если фаворитом станет нежелательный ей священник. Так, в 1944 году после смерти патриарха турецкие власти не позволяли проводить выборы под разными предлогами в течении 6 лет.

Со времени основания Константинопольского Патриархата Армянской Апостольской церкви в XV веке на территории нынешней Турции к началу XIX века были построены около 3000 армянских храмов. Большинство из них сейчас уничтожены или находятся в руинах, функционируют всего около 40, причём за пределами Стамбула лишь 6.

Автономный Константинопольский патриархат Армянской Апостольской церкви канонически подчиняется католикосу всех армян. В его ведении находятся все армянские приходы Турции и на острове Крит. Патриарх Константинопольский представляет также интересы армянской общины перед властями Турции.