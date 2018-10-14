Глава МВД Италии Маттео Сальвини распорядился переселить в центры по приёму беженцев мигрантов, нашедших ранее пристанище в Риаче на юге страны. Мэр городка Доменико Лукано задержан и помещён под домашний арест - он обвиняется в содействии нелегальной миграции и хищении средств.
Из "Города будущего" - в центры приёма
Из "Города будущего" - в центры приёма
Риаче называли "Городом будущег"о за смелые программы по интеграции мигрантов, при помощи которых Лукано стремился вдохнуть жизнь в опустевший средневековый городок в Калабрии. Риаче принял более 2 тысяч человек, здесь возрождались забытые ремёсла, были открыты мастерские, и местные сувениры пользовались большим спросом у туристов.
Узнав об аресте мэра городка, сотни сторонников Лукано приехали со всей Италии и проводят акции в его поддержку.
Маттео Сальтвини резко критиковал мэра Риаче ещё до своего вступления в должность главы МВД. Он обвинял Лукано в "показной благотворительности с целью населить Италию мигрантами".