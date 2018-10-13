Исчезновение Хашкаджи: есть доказательства?

Турецкие следователи нашли доказательства убийства известного саудовского Журналиста Джамаля Хашкаджи благадорая записям на его наручных часах apple. Об этом сообщает проправительственная турецкая газета Daily Saba. Устройство было синхронизировано с телефоном, который журналист оставил своей невесте перед тем как зайти в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.