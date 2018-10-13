Турецкие следователи нашли доказательства убийства известного саудовского Журналиста Джамаля Хашкаджи благадорая записям на его наручных часах apple. Об этом сообщает проправительственная турецкая газета Daily Saba. Устройство было синхронизировано с телефоном, который журналист оставил своей невесте перед тем как зайти в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Исчезновение Хашкаджи: есть доказательства?
Исчезновение Хашкаджи: есть доказательства?
Аарон Блейк, старший политический корреспондент газеты The Washington Post, говорит: "Похоже, что существуют убедительные доказательства, которые могут быть предъявлены всей общественности. Вопрос заключается в том, когда это будет сделано? Турецкие власти утверждают. что у них есть видео и аудиозаписи, и американская разведка перехватила даные, согласно которым можно предположить, что наследный принц саудовской Аравии причастен к попыткам заманить Хашкаджи обратно в Саудовскую Аравию".
Накануне газета The Washington Post сообщила, что турецкие власти продемонстрировали американским правоохранителям видеозаписи, которые доказывают, что исчезнувший журналист был убит. Эр-Рияд отрицает свою причастность к произошедшему.