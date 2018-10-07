В Риаче на юге Италии прошла акция в поддержку мэра гордка Доменико Лукано.
Защитник мигрантов или преступник?
Защитник мигрантов или преступник?
60-летний политик помещён под домашний арест. Он обвиняется в содействии нелегальной миграции и в хищении средств, выделяемых из госбюджета на содержание мигрантов. В Риваче их живёт несколько тысяч.
Мэр городка известен в Италии как борец за права человека. За внедрение различных программ по приему и интеграции мигрантов Лукано удостоился в прошлом году "Премии мира города Дрездена", а сам Риаче был назван "Городом будущего".
Узнав об аресте мэра, сюда приехали тысячи людей, чтобы выразить ему свою поддержку.
"Мигрантов в этом регионе зачастую использовали как рабов, а в Риаче им были созданы условия для жизни и работы. Здесь была создана модель, возвращающая людям достоинство" - говорит лидер итальянского профсоюза USB Абубакар Сумахоро, уроженец Кот-д’Ивуара.
Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини неоднократно резко критиковал мэра Риаче, который уже год как находился в поле зрения следственных органов. А сам Лукано говорит:
"Я действительно думал, что стоит попробовать провести социальные преобразования, которые сделают утопию возможной".
"Многотысячный красочный марш в калабрийском городке Риаче завершился у дома мэра. Теперь мы ждём продолжения этой истории в правовом русле. Адвокаты Доменико Лукано попросили освободить его", - передаёт из Риаче корреспондент Euronews Антониетта Катанзе.