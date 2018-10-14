Любовь к скорости у этого молодого человека в крови. Сын семикратного чемпиона "Формулы 1" Мик Шумахер, выступающий за команду Prema, завоевал первый титул в карьере. Он стал победителем европейской "Формулы 3".
Сын Шумахера - чемпион "Формулы 3"
Сын Шумахера - чемпион "Формулы 3"
Во второй гонке заключительного этапа сезона, которая проходила в немецком Хоккенхайме, Шумахер-младший проиграл три секунды эстонцу Юри Випсу из команды Motopark, заняв второе место. Третьим завершил гонку еще один пилот Prema Ральф Арон. Но набранных на этой трассе 18 очков Шумахеру хватило, чтобы стать недосягаемым для соперников в общем зачете и досрочно оформить чемпионский титул. Всего в нынешнем сезоне 19-летний пилот выиграл восемь гонок из 30.
Второй результат по итогам чемпионата показал британец Даниэл Тиктум из Motopark. Третью строчку в общем зачете занял еще один гонщик Prema россиянин Роберт Шварцман.