ХСС в Баварии: победа = поражение

Союзники христианских демократов канцлера Германии Ангелы Меркель потеряли абсолютное большинство в земельном парламенте Баварии. По итогам прошедших выборов в ландтаг Христианско-социальный союз (ХСС) одержал победу, но она оказалась пирровой: 35,5% - очень плохой результат для партии, которая за всю послевоенную историю Германии лишь 17 раз не составляла абсолютное большинство в баварском ландтаге.